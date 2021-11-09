التعليم توجه مديرياتها بتوعية الطلاب بأهمية لقاح كورونا وخطوات التسجيل

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بجميع المحافظات بتوجيه وتوعية الطلاب في الفئة العمرية (15 عاما فأكثر)، بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح.

رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم

وقال حجازي، في خطابه المرسل للمديريات التعليمية، إنّ الطلاب المسجلين يتلقون رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأضاف حجازي، أنّ ذلك تنفيذًا للسياسة العامة للدولة التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة الطلاب، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس، بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من خطورة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الإعلام من قلة توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أيا كان نوعها، من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة المدرسية المختلفة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال، خاصة في المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف، وتفعيل دور لجنة الحماية في المدرسة، وتخصيص مادة توعوية خلال طابور الصباح، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، لإيجاد الطرق المختلفة لتوعيتهم.

ووجّهت كذلك بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، موضحة أنّها عبارة عن قصة غير محقق فيها، تنتشر في المجتمع ويزعم حدوث واقعة بعينها، وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات، حيث تهدد الروح المعنوية للأفراد، وتجعلهم غير قادرين على التصرف السليم، فالخوف من شأنه تقليل النتاج الفكري.