وزير التعليم لأولياء الأمور: «ثقوا فينا هنخلي ولادكم فخر للبلد»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إنه يجب أن توجد رغبة في التقدم، مشيرا إلى أن مدة العام الدراسي في مصر أقل من المتوسط في العالم، ما يسبب فجوات في التعليم ولكن ندرس خطة لحل هذه المشكلة من أجل إعداد أطفال أكثر انضباطا وتعليما، متابعا: «بقول لأولياء الأمور ثقوا فينا هنخلي الأولد فخر ليكوا ولبلدكم».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، إنه لا يجب الحديث عن النجاح والسقوط دون الحديث عن جودة العملية التعليمية؛ لأن الوزارة تعد فاشلة إذا أصبح الطالب غير قادر على الكتابة والحساب.

منع دخول المدرسين والموظفين غير المطعمين

وأشار إلى أن المدرسين والموظفين بالمدارس غير المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد؛ بداية من 16 نوفمبر الجاري؛ لن يدخلوا المدارس وهذا ينطبق على كل موظفي الدول بحسب قرار مجلس الوزراء، وكذلك العاملين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وذلك حماية للأطفال والمدرسين.

الصحة وفرت 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر

وأكد وزير التربية والتعليم، أن وزارة الصحة وفرت 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر لتطعيم طلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أنه لا يعلم صحة وجود تطعيم للأطفال أقل من 15 عاما في مصر.