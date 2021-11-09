كاتبة نرويجية: «صلاح» يستحق أعلى راتب في العالم.. وأحذره من الانتقال لناد آخر

قالت الكاتبة النرويجية راجنهيلد لوند أنس، صاحبة أول كتاب رسمي عن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إنها تتمنى أن يجدد محمد صلاح تعاقده مع نادي ليفربول، كاشفة عن أنه في تلك الحالة يصبح اللاعب المصري أحد أهم أساطير هذا النادي العريق، بعد كل هذه الأرقام الجيدة التي حققها على مستويات التسجيل وصناعة الأهداف، وأيضا على مستوى البطولات التي حققها مع النادي الإنجليزي.

وأضافت «راجنهليد»، في مداخلة عبر zoom، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقديمه الإعلامي رامي رضوان، أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، ويستحق أعلى راتب، ولهذا على النادي الإنجليزي، التوصل إلى اتفاق مع مو ليجدد تعاقده معه.

أسلوب لعب محمد صلاح يناسب ليفربول

وأوضحت أنها ترى أن أسلوب لعب محمد صلاح يناسب ليفربول بشكل كبير، ولا تعتقد أن أي ناد آخر في العالم يمكن أن يستفيد من إمكانيات وقدرات اللاعب المصري أكثر من الريدز، محذرة «صلاح»، من أنه قد يجد خارج هذا النادي طريقة لعب أخرى لا تساعده على تقديم هذا الأداء الجيد والبديع مع النادي الإنجليزي، مؤكدة أنها تتمنى أن يكمل فخر العرب مسيرته مع ليفربول.

صلاح غير الصورة النمطية للمسلمين في أوروبا

وفي سياق آخر، أكدت الكاتبة النرويجية، أن محمد صلاح ساهم في تغيير الصورة النمطية وغير الصحيحية لدى الغرب عن المسلمين، مشددة على أن اللاعب المصري نجح في محاربة تلك الصورة وغيرها بشكل كبير، لافتة إلى أن «مو» رجل يحترم الجميع ويعاملهم بطيبة وود، وهو ما غير تلك الصورة بشكل كبير.

وكشفت أنه بسبب اللاعب المصري، أصبح الكثير من جمهور ليفربول بشكل خاص والجماهير الإنجليزية والأوربية، يبحثون عن مصر على محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت ليتعرفوا بشكل أكبر على الدولة التي نشأ بها صلاح، موضحة أن الجميع كان ينبهر حين يعلم أن اللاعب المصري كان يسافر لأكثر من 9 ساعات يوميا ليحضر تمريناته في ناديه خلال مرحلة الناشئين، لافتة إلى أنها تتمنى تأليف كتاب عن السيرة الشخصية لهذا اللاعب المصري، مازحة: «أنتظر اتصاله ليخبرني بالعمل على ذلك».