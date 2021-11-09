زيادة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 786 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنحو 100 قرش، منذ قليل، وفقا لـ وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مؤكدا ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 من أسعار تتراوح بين 896: 898 جنيها في التعاملات الصباحية إلى أسعار تتراوح بين 897 جنيها كحد أدنى و899 جنيها كحد أقصى للجرام الواحد.

ارتفاع سعر الذهب

وأضاف «واصف» لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21، سجل في التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، أسعار تراوحت بين 784: 786 جنيها، ليرتفع منذ قليل إلى 787 جنيها للجرام الواحد.

ووسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات ذهب عيار 21، أسعار تتراوح بين 6280 جنيه كحد أدنى و 6296 جنيه كحد أقصى في الوقت الذي وصل سعر كيلو الذهب أسعار تراوحت بين 897143 ألف جنيه و 899429 ألف جنيه منذ قليل

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن سعر أونصة الذهب سجلت أسعار تتراوح بين 27901 جنيه كحد أدنى و 27 972 جنيه كحد أدنى منذ قليل مقارنة بالأسعار في التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة في مصر.

استقرار أسعار الذهب في البورصات العالمية

وتابع أن أسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل دائم بأسعار الذهب في البورصات العالمية؛ إذ تتأثر بقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مشيراً إلى البورصات العالمية شهدت استقرارا في تحركات أسعار المعدن النفيس، ما ساهم في تحقيق الاستقرار بالأسعار في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة في مصر، مؤكدا أن الذهب يحافظ على مكانته دائماً، ويظل هو الملاذ الآمن سواء للمستثمرين أو المدخرين.