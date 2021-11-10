رئيس حماية المستهلك يحذر من «الأوفر برايس»: «بترموا فلوسكم على الأرض»

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ظاهرة الأوفر برايس في أسعار السيارات عالمية بنسبة 100%، لأن مجموعة قليلة من المصانع استثماراتها تقدر بعشرات المليارات تنتج أشباه الموصلات التي أدت إلى نقص المعروض، ونتيجة لهذا النقص حدث الاستغلال من قبل بعض كبار التجار، موجهًا رسالة إلى المستهلكين، قائلًا: «اللي بيدفع أوفر برايس بيرميها في الأرض، فلو اشترى سيارة وحاول يبيعها محدش هياخدها بالسعر ده، ولو في عيب صناعة سيسترد الثمن الأصلي للسيارة وليس الأوفر برايس، وكذا الأمر بالنسبة للتأمين»

إلزام التجار بإعلان سعر السيارة والسعر الذين يرغبون في بيع السيارة به

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنه على سبيل المثال هناك بعض هؤلاء التجار يحصلون على السيارة بـ290 ألف جنيه، ثم يبيعونها بـ320 ألف جنيه، ومن يشترونها يرفعون سعرها بنحو 5 آلاف جنيه وأكثر وتتكرر هذه العملية، موضحًا أن الجهاز قرر إلزام التجار بإعلان سعر السيارة والسعر الذين يرغبون في بيع السيارة به.

نحن من نرصد ممارسات الجشع.. ولدينا آلياتنا

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: «نحن من نرصد ممارسات الجشع، ولدينا آلياتنا، واتخذنا إجراءاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة».