حماية المستهلك: لا تهاون في إنهاء ظاهرة الأوفر برايس

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيطبق بكل حزم بدءا من 15 نوفمبر الجاري، القرار المنشور في الجريدة الرسمية للتعامل مع ظاهرة الأوفر برايس الممنوعة قانونًا، لمواجهة الشكاوى الواردة من المواطنين حول ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أنه لا تهان مع تلك الظاهرة.

حماية المستهلك يكشف تفاصيل التعامل مع أزمة «الأوفر برايس» بالقانون

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية ببدء تطبيق القرارات في 15 نوفمبر المقبل، يؤكد أن الإعلان عن السعر يكون بملصق مثبت على زجاج السيارة باللغة العربية والإنجليزية، على أن تكون أسعار السيارات المثبت على الزجاج هي نفسها الموجودة في الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك.

وشدد «حسام» على أن إيصال الحجز الذي يحصل عليه المستهلك، وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية لابد أن يشمل السعر وموعد استلام السيارة ونوعها ومواصفتها، موضحًا أنه إذا حدث تأخير في تسليم السيارة للمشتري يحق له الحصول على المبلغ الذي دفعه مُضافا إليه ما يعرف بفوائد البنك المركزي، مع وجود ميزة إضافية تسمح للشاري بصياغة شكوى للجهاز تحال للنيابة الاقتصادية، كاشفًا أن عدم الالتزام قد يوقع غرامة مالية كبرى على التاجر تصل لـ2 مليون جنيه.

رئيس رابطة تجار السيارات: القرار سيكون ضابط وحاكم للسوق

في حين، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن القرار سيعمل على ضبط السوق خاصة في ظل ورود شكاوى من بعض المستهلكين، بأن هناك أنواع سيارات يصل الأوفر برايس الخاص بها، لمليون جنيه بحسب تعبيره.