«حماية المستهلك» يحذر معارض السيارات من غرامة بملايين الجنيهات في هذه الحالة

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرامات مخالفة قرار إلزام جميع معارض ووكلاء السيارات بوضع ملصق بالسعر على كل سيارة معروضة للبيع، تصل إلى ملايين الجنيهات.

وأوضح «حسام الدين»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن القرار يتضمن أيضا الإلزام بتحديد موعد تسليم السيارات، مؤكدا أن ميعاد تسليم السيارة سيكون محدد باليوم وليس ميعاد تقريبي، ومنبها أنه في حالة عدم التزام التاجر أو الوكيل أو صاحب معرض السيارات بتسليم السيارة في الميعاد المتفق عليه، يصبح للمشتري الحق في الاختيار بين أمرين، إما أن يسترد قيمة حجز السيارة التي دفعها، مضافا إليه ضرائب البنك المركزي، مضيفا: «عشان مفيش حد ياخد فلوس الناس يتاجر بيها، وبعد كدا يقوله اتفضل حضرتك فلوسك معاك، لاء طبعا مفيش الكلام ده».

وأردف أن العميل إذا لم يقبل بهذا الخيار الأول، فيمكنه حينها أن يحيل الأمر برمته إلى النيابة، مشيرا إلى أن الملصق الذي سيوضع السيارة بتحديد سعرها، سيساهم في القضاء على ظاهرة «over price».

جهاز حماية المستهلك: غرامة السعر المضلل تصل إلى 2 مليون جنيه

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن المخالف لهذا القرار سيتعرض لغرامة تحسب قيمتها وفقا للمخالفة التي قام بها، موضحا أنه على سبيل المثال إذا أعلن التاجر سعر، وباع السيارة بسعر آخر، إذا في هذه الحالة ارتكب مخالفة البيع بسعر مضلل، وفي هذه الحالة بتعرض لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ضعف قيمة البضاعة، موضحا: «يعني لو دخلنا معرض لقينا فيه 10 عربيات تمنهم 20 مليون جنيه، وعمل مخالفة السعر المضلل، ممكن يدفع غرامة تصل لـ 20 مليون جنيه».

جهاز حماية المستهلك: لا نجبر أصحاب المعارض على أسعار محددة

وأشار إلى أن الجهاز لا يجبر الوكيل أو صاحب معرض السيارات على تغيير أسعار السيارات أو يفرض عليه سعر معين، ولكنه يفرض عليهم أن يعلن الأسعار أمام العملاء والمواطنين، ليضع أمامهم حرية الاختيار.