إجراءات من «حماية المستهلك» لإنهاء «الأوفر برايس»: ورقة ووصل استلام

يعتبر امتلاك سيارة جديدة من الأحلام التي تراود الكثيرين، حيث يسعى هؤلاء لشراء سيارة «زيرو» إلا أنهم يُفاجأون بالمعرض يطلب منهم مبلغا إضافيا فوق ثمن السيارة لتسليمها لهم في أسرع وقت ممكن بدعوى عدم توافرها في الظاهرة المعروفة بـ«أوفر برايس»، والتي واجهتها الحكومة بإجراءات عديدة اتخذها جهاز حماية المستهلك من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات تليفزيونية، أن ظاهرة نقص السيارات الجديدة في مصر ستنتهي ولا يجب أن يستمع المواطن المصري للشائعات التي تهدف لزيادة الأوفر برايس في السوق، مؤكدًا أنه سيتم توريد السيارات بانتظام من الربع الأول لعام 2022 ومدللًا بأن السوق الأوروبية مكتفية الآن ولا تعاني من نقص المعروض.

وكشف حسام الدين عن قرارات جهاز حماية المستهلك للقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مؤكدًا أن هذا من صميم القانون وليست قرارات استثنائية وأبرز هذه القرارات نستعرضها معكم كما يلي:

إعلان السعر والمواصفات على السيارة

إلزام معارض السيارات بإعلان السعر والمواصفات الكاملة وبياناتها الكاملة على السيارة وأن السعر المعلن هو الذي يثبت على الفاتورة «مصر فيها 38 ألف معرض سيارات ومن يطبق الكلام 25 معرض فقط، والباقي يبيع السيارة صندوق مغلق ويتم تداول سيارات كما لو كانت ممنوعات».

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك مهلة لتوفيق الأوضاع ويبدأ التطبيق الفعلي 15 نوفمبر، محذرًا من عدم تطبيق هذا القرار أنه سيتعبر مخالفة الإعلان المضلل وخداع المستهلك وغرامتها تبلغ 2 مليون جنيه وضعفي ثمن البضاعة.

كل المعلومات في إيصال الحجز

سيحتوي إيصال حجز السيارة على كل المعلومات مثل النوع والمواصفات وسعر التسليم وميعاده، وفي حالة تجاوز موعد التسليم يحصل العميل على أمواله ومعها الفائدة بسعر البنك المركزي، بالإضافة إلى إمكانية رفض الحصول على الأموال والفائدة وتحريك دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.