نقيب الإعلاميين: قرار وقف مدحت شلبي خاص بالتعليق وليس برنامجه

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل إيقاف الإعلامي الرياضي والمعلق مدحت شلبي، بسبب مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك في القمة 123، التي انتهت بفوز النادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، موضحا أنه جرى إيقافه عن التعليق الرياضي حتى نهاية العام، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن مدحت شلبي سيظل يمارس حياته في تقديم البرامج.

منعه من التعليق على أي مباريات على أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة

وأضاف «سعدة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مدحت شلبي خالف المادة 2 و6 من ميثاق الشرف الإعلامي، وأن نقابة الإعلاميين استمعت لمدحت شلبي في السابعة مساء اليوم، وجرى التحقيق معه، وكان يدافع عن وجهة نظره، واللغة العربية التي تحدث بها، لكن كان خارج السياق، وجرى منعه من التعليق على أية مباريات على أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة.

مدحت شلبي سيظل موقوف عن التعليق حتى نهاية 2021

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن مدحت شلبي سيظل موقوف عن التعليق حتى نهاية 2021 لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشددًا على أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب، والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا، إذ أنه من الضروري احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

يجب على المعلق حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

وأشار إلى أنه يجب على المعلق، حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، واحترام لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين، والالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.