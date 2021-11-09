إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي حتى نهاية 2021

أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي مقدم البرامج والمعلق الرياضي، عن التعليق على المباريات في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية عام 2021، وذلك على خلفية تجاوزه في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5-3.

وجاء القرار رقم 23 لسنة 2021 من نقابة الإعلاميين، بعد أن مثل مدحت شلبي اليوم أمام لجنة التحقيق في مقر النقابة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وضمت لجنة التحقيق سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة والمستشار عمر هريدي والمستشار هيثم علي والمحققين عثمان عبد العليم وتامر رجب.

توصيات لجنة التحقيق مع مدحت شلبي

وأوضحت توصيات اللجنة أن مدحت شلبي خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، كالتالي:

- في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 و4 و9 إذ تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، والفقرة رقم 4 على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، والفقرة رقم 9 على احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين في باب الواجبات.

- خالف المذكور الفقرتين رقمي 2 و 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول والتوازن في عرض وجهات النظر وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية، والفقرة رقم 6 تنص على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.