مدحت شلبي يستشهد بسعد زغلول وفاتن حمامة لتبرير تعليقاته بالقمة (فيديو)

خرج المعلق الرياضي مدحت شلبي بعدة تصريحات في الساعات الماضية، سواء في الإذاعة أو التليفزيون، مبررا تعليقاته التي أثارت جدلا خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الجمعة الماضي، حيث ردد العديد من الجمل التي أثارت غضب نادي الزمالك وجمهوره، ومنها «معلول حط الزغلول»، ما دفع النادي الأبيض لتقديم شكوى ضده، حيث أعلنت نقابة الإعلاميين استدعاءه للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبها أثناء تعليقه على مباراة القمة، التي فاز فيها الأهلي بـ5 أهداف مقابل 3 للزمالك.

مدحت شلبي وزغلول معلول

ومن بين التبريرات التي ساقها مدحت شلبي على جملة «معلول حط الزغلول»، والتي تحولت فيما بعد إلى مصطلح «زغلول معلول»، ما قاله في مداخلة لبرنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، حيث قال: «هو سعد زغلول الزعيم، هو زغلول ده عيب؟، هي فاتن حمامة كلمة حمامة عيب؟».

تصريحات مدحت شلبي دفعت الإعلامي عمرو أديب للتدخل، قائلا: «ملكش دعوة بسعد زغلول وفاتن حمامة، إنت كده بتفسر أكتر»، فعقب شلبي: «طب هو الزغلول الأحمر فيه مشكلة؟، الأهلاوية شطار على السوشيال ميديا وعملوا موضوع، وأنا أشوف لو خدنا الموضوع بلطف كلنا الدنيا هتبقى لطيفة».

إحالة مدحت شلبي للتحقيق

ومن المقرر أن يمثل مدحت شلبي للتحقيق في مقر نقابة الإعلاميين خلال الأيام المقبلة، طبقا لقرار مجلس النقابة برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، على خلفية تقرير لجنة الرصد بخصوص تفريغ تعليق شلبي على مباراة القمة الأخيرة رقم 123 حيث جاء التقرير في 20 صفحة.

معنة كلمة الزغلول

وبالبحث في معنى كلمة الزغلول في اللغة العربية التي أطلقها مدحت شلبي خلال تعليقه على مباراة القمة، تبيّن أنّ هناك أكثر من معنى، لكن معظم المعاجم اتفقت على أنّ زغلول هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الطفل، والعامة أسمت فرخ الحمام زغلولًا كالطفل، يلفظه البعض بفتح الزاي وصوابه الضم.

كما اتفقت 3 معاجم وهي الرائد والعربي المعاصر والوسيط على أن معنى كلمة زغلول تشمل الآتي:

1- زغلول من الناس السريع الخفيف.

2- زغلول: طفل.

3- زغلول: فرخ الحمام.

4- زغلول: يتيم.

5- زغلول: نوع من البلح معروف في «مصر».