نص تحقيقات إيقاف مدحت شلبي.. 5 مخالفات انتهكت الآداب العامة

أجرت نقابة الإعلاميين، اليوم، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، تحقيقا مع الإعلامي مدحت شلبي، بسبب التجاوزات المتهم بارتكابها، أثناء تعليقه على مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام المصري، الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للزمالك.

وشهد تعليق مدحت شلبي على المباراة، بعض العبارات التي أثارت جدلا، ومنها «معلول حط الزغلول»، الأمر الذي دفع اللجنة المشرفة على نادي الزمالك لرفع شكوى، وقررت نقابة الإعلاميين في نهاية المطاف، إيقاف مدحت شلبي حتى نهاية العام الجاري 2021.

إيقاف مدحت شلبي

وقبل صدور قرار إيقاف مدحت شلبي، قرر مجلس نقابة الإعلاميين، استدعاءه للتحقيق أمس الأول، الأحد، للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الاسبوع الثالث للدوري الممتاز، وذلك بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، وماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

وكشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أن المرصد، قام بتفريغ تعليق مدحت شلبي على المباراة في 20 صفحة، تضمنت العبارات والجمل التي قالها في تعليقه على القمة، وتسببت في النهاية في إيقاف مدحت شلبي بعد التحقيق معه.

مدحت شلبي يمثل للتحقيق بنقابة الإعلاميين

ومثل شلبي، اليوم الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021، أمام لجنة التحقيق في مقر نقابة الإعلاميين في تمام الساعة السابعة مساء، وضمت لجنة التحقيق من مجلس إدارة النقابة كلا من: سهام صالح، وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة، سكرتير النقابة، وخالد فتوح، عضو مجلس الادارة، والمستشار عمر هريدي، والمستشار هيثم علي، والمحققان عثمان عبد العليم وتامر رجب، وهي اللجنة التي أصدرت توصية إيقاف مدحت شلبي.

نص التحقيقات مع مدحت شلبي

ونصت تفاصيل على توصية لجنة التحقيق بـ إيقاف مدحت شلبي لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، في 5 مخالفات وهي:

1- البند الثاني من باب المبادئ العامة من ميثاق الشرف الإعلامي، الذي ينص على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

2- الفقرة الرابعة من باب المبادئ العامة، التي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

3- الفقرة التاسعة في باب المبادئ العامة، ضمن أسباب إيقاف مدحت شلبي، حيث تنص على احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين.

الإعلاميين: مدحت شلبي لم يكن موضوعيا وغلب المصلحة الخاصة

4- الفقرة الثانية في باب الواجبات، حيث قالت حيثيات قرار إيقاف مدحت شلبي إنه خالف الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الإعتبارات المهنية والوطنية.

5- الفقرة السادسة في باب الواجبات من ميثاق الشرف الإعلامي، التي تنص على الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين، أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعا.

قرار إيقاف مدحت شلبي

وبعد صدور توصية اللجنة، أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، قرارا اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بـ«إيقاف مدحت هلال محمد شلبي مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مبارايات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني».

إيقاف مدحت شلبي للمرة الخامسة

ويعد قرار إيقاف مدحت شلبي هو الخامس من نوعه، حيث أصدر القرار الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018 ثم صدر قرار ثان عام 2019 فالقرار الثالث بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120، والتي تعود إلى أغسطس 2020، وتسبب حديث شلبي عن التفويت في ايقافه للمرة الرابعة وهو ما تعاملت معه مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، سريعا بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي.