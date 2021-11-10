رفع الحظر الليلي في المغرب من اليوم والسماح بالأفراح والجنازات

قررت الحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة، من بينها رفع حظر التنقل الليلي بكامل البلاد، ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية الخاصة بفيروس كورونا، والنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة المغربية، وذلك حسبما أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء.

رفع الحظر الليلي في المغرب بعد فرضه من 11 مساء لـ 5 صباحا

وجاء رفع الحظر الليلي في المغرب ذلك بعد أن كانت الحكومة تفرض حظر تجول في أنحاء المملكة من الساعة 11 ليلا إلى الخامسة صباحا، وذلك في محاولة للتقليل من معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح بيان للحكومة المغربية أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة الإعفاء من التلقيح، للسفر إلى الخارج، ودخول جميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية، وذلك إلى جانب رفع الحظر الليلي في المغرب.

السماح بإقامة الجنائز وتنظيم الأفراح تزامنا مع رفع الحظر الليلي في المغرب

وتشمل التدابير التي أعلنتها الحكومة، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة في بيانها أنها بعد أن اتخذت قرار رفع الحظر الليلي في المغرب والتدابير المصاحبة به، ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكل التطورات والمستجدات اليومية واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

وبالرغم من قرار رفع الحظر الليلي في المغرب، ودعت الحكومة المغربية الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.