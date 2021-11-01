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مظاهرات في المغرب احتجاجاً على «جواز كورونا» كشرط للتنقل والسفر

إصابة المتحدثة باسم «البيت الأبيض» وتخضع للعزل

كتب:

الحسينى موسى ورؤى ممدوح
10:35 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
الشرطة أثناء القبض على بعض المشاركين فى المظاهرات بالمغرب

الشرطة أثناء القبض على بعض المشاركين فى المظاهرات بالمغرب

اندلعت مظاهرات فى عدة مدن مغربية، مساء أمس، احتجاجاً على فرض جواز السفر الخاص بلقاح فيروس «كورونا»، كشرط للتنقل والسفر ودخول الأماكن العامة فى البلاد، ومنعت قوات الأمن فى العاصمة الرباط وقفة احتجاجية ضد الجواز الذى فرضته الحكومة منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال عدد من المتظاهرين. وألقى المحتجون الحجارة والقوارير البلاستيكية على قوات الأمن، وردد المئات فى مدينة الدار البيضاء شعارات «لا للجواز.. الشعب يريد إسقاط الجواز»، فيما منعت الشرطة عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة فى طنجة شمال المملكة.

واعتمدت السلطات المغربية فى 21 أكتوبر الماضى، العمل بجواز التطعيم ضد «كورونا» كشرط إلزامى للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، ويُستخدم لدخول الموظفين إلى مقار أعمالهم، والمواطنين والسائحين إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهى والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنه لم يكن لها أى اتصال مباشر مع الرئيس جو بايدن منذ يوم الأربعاء الماضى، وأنها تخضع للعزل المنزلى منذ ذلك الوقت، لافتة إلى أنّ أعراض الإصابة لديها خفيفة.

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