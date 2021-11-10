لقاء الخميسي: عبدالمنصف في ماتش 6-1 كان بيلعب قدام فريقين

كشفت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل جديدة حول هزيمة الزمالك على يد الأهلي (6-1) في المباراة الشهيرة بينهما، والتي كان يقف حارس مرمى خلالها زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، والذي كان يتولي حراسة مرمى الزمالك وقتها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON».

وقالت لقاء الخميسي إنها لا تنزعج بسبب الهجوم على زوجها بسبب عمله أو بسبب دخول أهداف فيه قائلة «ده أنا مبنزعجش منه بسبب إني عندي ثقة كاملة فيه»، مؤكدة أنها قدمت الدعم لـ«عبد المنصف» بعد زواجها منه «الراجل مكنش فيه حد ورا ضهره وسوري كان عريان وده كان مقصود».

وتحدثت لقاء الخميسي عن المباراة التي تلقى فيها الزمالك هزيمة قاسية من النادي الأهلي بستة أهداف لهدف «ماتش الستة واحد ده أنا اتكلمت فيه كتير وعبدالمنصف كان بيلعب فيه ضد فرقتين مش فرقة واحدة وده معروف ومش محتاجة أتكلم».

وأكدت لقاء الخميسي أنها تتضايق إذا سببت مشكلة لزوجها محمد عبدالمنصف، مشيرة إلى أنه قد يغضب بسبب بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كنت هتطلق بسبب رقصة «صلصة»

وأشارت إلى أنها كانت ستتعرض للطلاق بسبب فيديو رقصها «صلصة» مع أحد المدربين، مؤكدة أنها تتدرب منذ فترة طويلة مع هذا المدرب «قامت الدنيا وقعدت على الفيديو وهو اتضايق جدا وهو شايف إن أنا مفيش حاجة وهو اتضايق إني شيرت الفيديو»، موضحة أن زوجها لم يغضب بسبب رقصها مع المدرب ولكن بسبب نشرها للفيديو وأنه يتأثر بسبب التعليقات.