لقاء الخميسي بعد نجاح حدوتة «حتة من القمر»: تعليقاتكم نورت حياتي

روّجت الفنانة لقاء الخميسي للحلقة الأخيرة من مسلسلها الجديد «زي القمر» حكاية «حتة من القمر»، والمقرر عرضها مساء اليوم، معبرة عن سعادتها من ردود الأفعال التي تلقتها على دورها في الحكاية.

آخر حلقة من «حتى من القمر» اليوم

ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لها من شخصيتها في المسلسل، وهي تظهر بـ«وحمة سوداء» على جانب وجهها، وعلقت على الصورة: «النهارده آخر حلقة من حدوتة حتة من القمر، حبيت أقولكم أد إيه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي، وحلت أيامي، وادتني دفعة كبيرة إن اللي جاي يبقى أحلى وأحلى، وأبقى عند حسن ظنكم دائما وأبدا».

وأضافت مشوقة جمهورها للحلقة الأخيرة: «يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم، لكم منى كل الحُب، وكل الشكر والعرفان لكل من ساهم وبذل مجهودا عظيما لخروج هذا العمل الغالي على قلبي للنور».

موعد عرض الحلقة الأخيرة من حدوتة حتة من القمر

وتُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر مساء اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة «CBC»، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية والنصف فجرًا، والساعة الثانية عشر ظهر الخميس.

أبطال حدوتة حتة من القمر

مسلسل «زي القمر» حدوتة «حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسي، ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وغيرهم من النجوم، وتأليف ميرنا الفقي ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

لقاء الخميسي تشارك في مسلسل «إجازة مفتوحة»

وعلى جانب آخر، يعرض للفنانة لقاء الخميسي خلال الفترة الحالية مسلسل «إجازة مفتوحة» الذي يعرض عبر شاشة قنوات «ON» بجوار الفنان شريف منير، والفنانة القديرة سميحة أيوب، ونور محمود، وملك قورة، ومراد مكرم، ودنيا عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.