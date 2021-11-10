طقس مطروح شبورة صباحًا وبارد ليلًا.. والمحافظة تستعد لسقوط الأمطار

تشهد مدينة مرسى مطروح طقس خريفي رائع، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتستمر فرص تكون الشبورة المائية صباحًا، وتكون كثيفة علي الطرق القريبة من المسطحات المائية على البحر المتوسط، والطرق الصحراوية المؤدية من الساحل الشمالي والعلمين إلى القاهرة، مع أجواء صافية وحرارة دافئة على مدار اليوم.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويستمر طقس مطروح معتدل بعد مرور 10 أيام من شهر نوفمبر، وسجلت درجات الحرارة، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، واستمرت نسبة الرطوبة في ارتفاعاتها لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ انطلاق فصل الخريف وتسجل 92%، بينما انخفضت سرعة الرياح إلى أقل معدلاتها لتسجل 5 كم/ في الساعة.

طقس مطروح.. تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية جميع قائدي السيارات من طقس اليوم على الطرق الساحلية والصحراوية بتوخي الحذر خلال القيادة من الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق المؤدية من والى القاهرة وسواحل مصر الشمالية.

طقس مطروح.. استعدادات سقوط الأمطار

واستعدت مدينة مرسى مطروح لاستقبال الأمطار، والتي من المتوقع سقوطها غدًا الخميس على مختلف أنحاء المحافظة في المدن الساحلية المطلة على البحر الحمام، والعلمين، والعلمين الجديدة، والضبعة، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بينما لا توجد أية توقعات بسقوط أمطار على مدينة سيوة جنوبا.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استعدادات مطروح للسيول والأمطار، والانتهاء من تطهير مخرات السيول في المدن والقرى، وتنظيف آبار تجميع مياه الأمطار، بجانب استعداد شرطة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتجهيز معدات وسيارات شفط المياه من بؤر تجمعات المياه من شوارع المدينة الساحلية، والطريق الدولي «مرسى مطروح - الإسكندرية» والتنسيق مع الحماية المدنية ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، واستقبال غرفة عمليات محافظة مطروح الشكاوى والاستفسارات من المواطنين على مستوى المحافظة.