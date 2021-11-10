تفاصيل توسعة قناة السويس.. محطات مراقبة وجراجات لسحب السفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفاءة الأسطول الخاص بها، وتدريب العمال والمرشدين على أحدث الأجهزة.

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال تفقده لمشروع توسعة القناة في المنطقة الجنوبية لقناة السويس، أن أعمال التوسعة تأتي ضمن أعمال رفع كفاءة المجرى الملاحي لزيادة الأمان خلال عملية العبور.

شراكة مصرية إماراتية لإنجاز المشروع

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن مشروع تطوير وازدواج منطقة البحيرات وعمل ممر ملاحي جديد، تم إسناده لشركة التحدي وهي شراكة مصرية إماراتية تضم هيئة قناة السويس وشركة الجرافات الإماراتية.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أعمال التوسعة والازدواج ستسمح بزيادة عدد السفن إلى 6 يوميا، مشيرا إلى أن المجرى شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا معدلات السفن العابرة من القناة.

البدء في المشروع منذ 5 مايو الماضي

وأشار إلى إن المشروع كان من المفترض أن يجري خلال شهر يناير المقبل، لكن مع وصول الكراكتين العملاقتين مهاب مميش وحسين طنطاوي، قررت الهيئة البدء في المشروع منذ 5 مايو الماضي، موضحًا أن يجري حاليا عمل جراجات خاصة لسحب أي سفينة تتعرض لأي خلل خلال عبورها المجرى الملاحي.

إنشاء محطات مراقبة بطول المجرى الملاحي

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه جرى إنشاء محطات مراقبة بطول المجرى الملاحي لزيادة عملية المراقبة بدقة، متابعًا: «إنشاء محطة كل 10 كيلو ستسهل من عملية التواصل مع السفن ومد قائد السفينة بكافة المعلومات الخاصة بالطقس والرياح والسرعات المحددة».

وأضاف «ربيع»، أنه تم تعميم التحول الرقمي حاليا في كافة أنظمة العبور وعقد اتفاقية مع شركة ألمانية؛ لتدريب الفنيين والمرشدين وإثقال مهاراتهم باعتبارهم الكادر الأساسي في هيئة قناة السويس.