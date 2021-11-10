رئيس «المعاهد الأزهرية» السابق لـ«الوطن»: بيت العائلة قدوة للدول العربية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، إن إنشاء بيت العائلة المصرية يضم المسيحيين والمسلمين ويجعل الجميع تحت راية وطن واحد وهي مصر بقائدها ورئيسها عبدالفتاح السيسي، الذي كان له دور بارز في إنشاء هذا الكيان الذي أصبح أسوة وقدوة لكثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول الأخرى، وكان له دور بارز في تقوية أواصر المحبة بين المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي أسوة بما تم في مصر بإنشاء هذا البيت.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر بيت العائلة المصرية للاحتفال بمرور 10 أعوام على تأسيسه، أن بيت العائلة امتد لمدة 10 أعوام متتالية، وتمَّ الاحتفال بالعام العاشر لإنشاء هذا الكيان العظيم، الذي أدى إلى تقوية أواصر المحبة بين المسلمين وغير المسلمين.

التآخي بين الأديان

وأشار إلى أن إنشاء هذا البيت وترتيبه بهذه الصورة ووثيقة الأخوة الإنسانية التي أقيمت في دولة الإمارات بقيادة وتوجيه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كان لهما دور كبير في جميع المؤتمرات الدولية التي تقام من أجل التآخي والأديان والمحبة، على اعتبار أنهما كيان أدى إلى زيادة اللحمة والأنس والمودة بين الشعوب العربية جميعًا والتي أنشئت في مصر.

ويهدف بيت العائلة المصري إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، والحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف ‎التكاملي،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

تدعيم السلام المجتمعي

وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها: سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقا عمليا لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام.