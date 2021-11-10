طقس الإسكندرية اليوم.. غيوم جزئية وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 27

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأربعاء، غيوما جزئية، وساد جو غير معتدل وسط تراجع التوقعات بهطول الأمطار، مع انخفاض طفيف في معدلات الرطوبة والحرارة، في تغير واضح لطقس المدينة الساحلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت تساقط الأمطار بغزارة.

وتشهد المدينة أولى نوات الشتاء خلال منتصف الشهر الجارين وهى نوة المكنسة الممطرة، والتي تعلن عن بدء نوات الشتاء.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، 27 درجة مئوية، فيما انخفضت درجة الرطوبة إلى 63%، ما تسبب في طقس حار نهاراً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 18كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% فقط على معظم أحياء المدينة الساحلية.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بنسبة 50% وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة، وذلك في طقس متقلب نهاراً وليلا، حيث أكدت الشركة نشر سياراتها في الشوارع تحسباً لتساقط الأمطار، والاستعداد الكامل لنوات الشتاء، حيث تم الاستعداد منذ شهر مارس الماضي لاستقبال الأمطار ومنع أي تراكمات في الشوارع.

نوة المكنسة في الإسكندرية

وتحل على مدينة الإسكندرية نوة المكنسة يوم 16 من نوفمبر الجاري، وفقا للأعوام الماضية، حيث تستمر النوة لعدة أيام.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن الشركة وكل الأجهزة المعنية وضعت خطة محكمة وتم الاستعداد المبكر لنوات الشتاء، وذلك لمنع أي تراكمات للمياه في الشوارع والتعامل السريع والتدخل الفوري.