طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع الرطوبة وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 28 درجة

ساد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، جو مشمس وسط توقعات منخفضة بهطول الأمطار، مع ارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وذلك قبل أيام من بدء أولى نوات الشتاء وفقاُ لجدول الأمطار، حيث من المتوقع أن تبدأ نوة المكنسة يوم 16 نوفمبر الجاري لتعلن قدوم الشتاء والأمطار الغزيرة.

طقس الإسكندرية.. العظمى 28 درجة

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، 28 درجة مئوية، بارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ارتفاع درجة الرطوبة إلى 62%، وزيادة سرعة الرياح لتصل إلى 18كم/ ساعة، ما تسبب في ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي، وسط توقعات بهطول أمطار تصل إلى 10% فقط على معظم أحياء المدينة الساحلية.

تغيرات في طقس الإسكندرية

ووفقاً للعام الماضي، فإن الإسكندرية، شهدت تساقط الأمطار بغزارة، فى أول أيام شهر نوفمبر الجاري، على عكس هذا العام لم تشهد المدينة نوة فعلية أو أمطار بغزارة إلا يوم واحد بشهر أكتوبر الماضي وذلك لمدة 15 دقيقة فقط ثم انتهت، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لن تهطل على المدينة الساحلية أي أمطار خلال هذا الأسبوع الجاري.

نوه المكنسة في الإسكندرية

ومن المقرر أن تهطل أمطار نوة المكنسة، والتي تعد أولى النوات الشديدة على المدينة الساحلية، وتستمر لمدة 4 أيام، ودائماً ما تكون مصحوبة برياح شمالية غربية إضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة، وعادة ما تشهد المدينة الساحلية فرض حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات النوة.