شبورة مائية على الطرق بالشرقية.. تصل إلى حد الضباب وتحجب الرؤية (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ظهور شبورة مائية في بعض المناطق، تسببت في أحجبت الرؤية بعدد من الطرق العامة.

سقوط الشبورة بطرق الشرقية

شهد طريق «القاهرة-بلبيس الصحراوي» تساقط للشبورة المائية بكثافة أسفرت عن حجبت الرؤية أمام مستقلي السيارات القادمين من مدينة القاهرة للعمل بمدينة العاشر من رمضان أو لزيارة محافظة الشرقية، كما شهد طريق «العاشر من رمضان – الإسماعيلية» تساقط للشبورة المائية بكثافة، وصلت إلى حد انعدام الرؤية تماما أمام المارة، وتكرر المشهد على طريق «الزقازيق – القاهرة الزراعي» المار بمدينة بنها، بالإضافة إلي الطرق الزراعية الداخلية بالمحافظة.

طوارئ مرورية بمحافظة الشرقية

رفعت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الشرقية، حالة الطوارئ منذ صباح اليوم، ونشرت قواتها بالطرق العامة، لوضع علامات إرشادية علي جانبي الطرق، خاصة في أماكن دوران الطرق، لتساعد مستقلي المركبات علي توخي الحذر، ونبهت علي السائقين بعد تجاوز السرعة المقررة في الشبورة المائية، بالإضافة إلي إضاءة مصابيح الضباب، والحفاظ على وجود مسافات بين السيارات.

وتواجد رجال المرور بميدان الطائرة بمدينة بلبيس، ومداخل مدينة العاشر من رمضان، لتنظيم الحركة المرورية وتسهيلها أمام المارة القادمين من داخل محافظة الشرقية أو المحافظات المجاورة، القاصدين الوصول لمدينة العاشر من رمضان.. قلعة الصناعة المصرية.

محافظ الشرقية يطالب رؤساء المدن بالنزول للشوارع

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد في بيان صادر عن المحافظة اليوم أنه نبه علي الجهات التنفيذية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد في الطرق العامة، ورفع أي معوقات، وتسهيل الحركة المرورية، ورفع الطوارئ والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة أول بأول.

طوارئ بمستشفيات الشرقية بسبب الشبورة

أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة المحافظة، في بيان أصدرته اليوم، أنها رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات، تحسبًا لاستقبال مصابين جراء الشبورة المائية، ونبه مسعود علي مديري المستشفيات ومديري إدارة الطوائ.. بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية أول بأول، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة حال وجود مصابين.