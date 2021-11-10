استشارى علاج ادمان: المخ فى حالة حرب دائمة مع الخمور والمخدرات

قال الدكتور محمد دياب استشاري الطب النفسى وعلاج الإدمان، إن مخ الإنسان عبارة عن 2% فقط من وزن الجسم، ورغم ذلك فإنه يستهلك 20% من الطاقة التي يستهلكها الجسم، مشيرًا إلى أنه يحتوي على 100 مليار خلية عصبية، مؤكدًا أن المخ في حالة حرب دائمة مع الخمور والمخدرات.

الجبهة بالمخ لا تعمل وقت تعاطى المخدرات

وأوضح دياب، خلال بث مباشر له على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الخمور والمخدرات تسيطر بصفة كاملة على مركز الرغبات بالمخ بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الجبهة بالمخ من المناطق الخاصة بالصواب والخطأ والضمير لا تعمل وقت تعاطى المخدرات، لذلك يتجنب مدمن المخدرات كل أساليب النجاح في حياته ويتجنب حتى أحاسيسه.

وأضاف دياب، أن العلاج من الإدمان يعيد ترتيب ما كان يشعر به العقل في السابق، ويجعل منطقة الضمير والصواب والخطأ تعمل مرة ثانية، مؤكدًا أن هناك جزء في عقل الإنسان مسئول عن الذاكرة الحسية وكل التفاصيل المختلطة بالمخدرات تحفظ بها، قائلًا:« الإنسان لو عدى في شارع مرتبط معه بذكرى معينة من المخدرات تنشط عنده الذاكرة الحسية وتدخل الإنسان في حالة من اللهفة والاشتياق».

كثرة المخدرات تحدث انفصال وظيفي بين نصفى المخ

وتابع دياب، أنه قد يحدث انفصال وظيفي بين نصفى المخ من كثرة تعاطى المخدرات، مضيفًا أن جميع الأحاسيس التي يشعر بها مدمن المخدرات ليس لها ترجمة إلا شيء وحيد وهو اللهفة والاشتياق لتعاطى المخدرات، وكل الأحاسيس المتواجدة بالمخ عند المدمن تفسيرها واحد وهو تعاطى المخدرات.

من جانبه قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات الصناعية في غاية الخطورة، لافتا إلى أن هناك 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشبو، والفودو، والاستروكس»، موضحًا أن 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر «الشبو» خلال 2021.