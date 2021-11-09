صندوق مكافحة الإدمان: 2000 شخص تقدموا للعلاج من مخدر «الشبو» هذا العام

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية المصنعة مثل «الشبو» و«الاستروكس» تتسبب في هلاوس سمعية وبصرية، وتجعل الإنسان متشكك في كل من حوله، وتدخل متعاطيها في مرحلة الاكتئاب.

«الشبو» يمنح طاقة مفرطة مع الهلاوس

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن متعاطى مخدر «الشبو» يشعر بجنون العظمة، مؤكدا أنه يعد من المنشطات؛ إذ أن مادة «ميتافيتامين» تجعل الشخص لديه طاقة مفرطة مع الهلاوس والسلوك العدواني وعدم الاتزام النفسى واكتئاب، لافتا إلى أن «هذا كله توليفة للجريمة، وارتباطه بالجرائم وثيق على مستوى العالم كله».

وشدد مساعد وزيرة التضامن، على أن المخدرات الصناعية فى غاية الخطورة، منوها إلى أن هناك 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشبو، والفودو، والاستروكس»، موضحا أن 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر «الشبو» خلال 2021.

116 ألفا و566 مريض إدمان استفادوا من خدمات الخط الساخن

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن خدمات الخط الساخن تتمثل في «المشورة، والدعم النفسي، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة»، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية، وفي سرية تامة.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى تقديم الخدمات لـ6085 حالة من المناطق الجديدة، بديلة العشوائيات، لافتا إلى أن مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021، بلغ 116 ألفا و566 مريض إدمان.

وتابع: «خلال الـ6 أشهر الماضية جرى استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، ما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف».