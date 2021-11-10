أسعار السمك في أسواق شمال سيناء اليوم.. البوري بـ60 جنيها

شهدت أسواق الأسماك بمحافظة شمال سيناء ثباتا في أسعار غالبية الأصناف، مع توافر جميع الأنواع التى يطلبها المواطن السيناوي، وإن كان البوري والدنيس هما الأكثر طلبا، إلا أن سمك السردينة بدأ يأخذ نصيبه من الإقبال الملحوظ في أسواق العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

البوري بـ60 جنيها للكيلو والدنيس الفاخر بـ85

ووصل سعر كيلو سمك البوري بحر في شمال سيناء إلى 60 جنيها للحجم المتوسط، و65 جنيها للكبير، فيما وصل سعر سمك البوري مزارع إلى 40 جنيها (صنف واحد)، وثبت سعر كيلو الدنيس عند 85 جنيها للكيلو للفاخر الكبير بحر، أما المتوسط فتراوح بين 65 إلى 70 جنيها بحسب العرض والطلب لدى التجار في السوق.

ووصل سعر كيلو سمك التونة إلى 50 جنيها، لكنها لم تشهد إقبالا كبيرا لأن الأهالي يفضلون السمك المشوي في السوق، وهذا لا يصلح مع التونة.

أما سعر كيلو القاروس فوصل إلى 70 جنيها للنوع الجيد، أما سمك السردينة من النوع الجيد فوصل إلى 100 جنيه لـ3 كيلو، ووصل سعر كيلو سمك الشوبار مزارع إلى 30 جنيها، وهذا يشهد إقبالا لدى الفئة المتوسطة من المواطنين.

توافر كل أنواع الأسماك في السوق

وقال عماد حجاب، أحد تجار سوق السمك بوسط العريش، إن جميع الأنواع متوفرة، والسعر يشهد ثباتا في البيع والشراء، غير أن اصحاب محال السمك يزيدون 10 جنيهات للكيلو في حال الشواء، و5 جنيهات لطبق الأرز صيادية، ومثلها لطبق السلطة بالخضروات، أما أنواع الماكريل والأنواع الأخرى من الطواجن فإن سعر كيلو التجهيز يصل إلى 25 جنيها لوجود إضافات كثيرة من التوابل والخضروات اللازمة لعملية النضج والتجهيز.

وأضاف «حجاب»، أن سوق السمك يشهد إقبالا حتى نهاية الأسبوع، لأن الموظفين والطلبة المغتربين يفضلون تناول الأسماك يومي الخميس والجمعة.