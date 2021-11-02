وسط سيناء بدون مراكز دروس خصوصية وحملات في العريش وبئر العبد لغلقها

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليمات لمديرية التربية والتعليم ومجالس المدن بالتنسيق مع قوات الشرطة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية والعمل على غلقها بشكل فوري.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، سابق، أن مراكز الدروس الخصوصية ما زالت مفتوحة فى العريش وبئر العبد، موجها إلى سرعة غلقها ومنع تشغيلها وفقا للقانون، فيما أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان، اليوم، أن مراكز الدروس الخصوصية عددها 23 مركزا، بينها 20 مركزا فى مدينة العريش، و3 مراكز أخرى بمدينة بئر العبد.

وسط سيناء بدون مراكز دروس

وأضاف بيان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدينة الشيخ زويد بالكامل بدون سناتر أو مراكز للدروس الخصوصية، لافتا إلى أن مركزي نخل والحسنة بوسط سيناء لا تضم أي مركز من مراكز الدروس نظرا لتركيز أصحاب المراكز على مدينتي العريش وبئر العبد فقط، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد حملات بالتعاون مع قوات الشرطة للتصدى للظاهرة والعمل الفوري على غلق مراكز الدروس الخصوصية ومحاسبة أصحابها وفقا للقانون.

وكيل الوزارة يتفقد المدارس

وفى السياق نفسه، قام وكيل الوزارة وعدد من الموجهين بزيارة مدارس جنوب الشيخ زويد، بقريتي الظهير والجورة على مسافة 10 كيلو مترات جنوب وسط المدينة، لأول مرة منذ عدة سنوات، نظرا لإغلاق الطرق خلال الأعوام الماضية بسبب الحرب على الإرهاب.

الجدير بالذكر أن الحياة عادت بشكل طبيعي لتلك المناطق بعد إستعادة الأمن والأمان وسيطرة الأجهزة الأمنية على كافة المناطق بعد دحر الإرهابيين، وعودة معظم الخدمات التي تعطلت بها لفترة.