«العبادات تنعكس على السلوك الإنساني» موضوع خطبة الجمعة بمساجد العريش

أدى أهالي شمال سيناء صلاة الجمعة اليوم بمسجد النصر أحد أكبر المساجد بمدينة العريش، وسط اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ محمد عزام خطيب مسجد النصر بالعريش فى خطبة الجمعة، إن سلوك الإنسان يعكس ظهور العبادات عليه، سواء من أخلاق الشخص أو معاملاته مع أهله وزوجته وأولاده وجيرانه، وكذلك الأبناء مع أباءهم وأشقائهم وأقاربهم.

العبادات تنعكس على السلوك الإنساني

وأوضح أن الدين الآسلامى ينادي بمجتمع متماسك، فلا يجوز أن يكون الشخص مؤديا لجميع الفرائض وهو فى ألاصل سئ الطباع، فإن حديث النبي فيما معناه أن الله تكفل لك بالرزق، وعليك أن تكون عابدا مخلصا لله، وأن العبادة الحقيقية ليست آداء الصلاة والصوم والحج والزكاة، بل هي إنعكاس كل ذلك على حياة الإنسان، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»، وكان بإمكانه أن يقول أكثركم صلاة وصوم وزكاة وحج وما غير ذلك، ولكنه أكد أنها الأخلاق، لكي ينعكس آدائك في العبادات إلى سلوك حضاري يخدم المجتمع.

حياة النبي تؤكد قيمة الأخلاق

وأشار الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر، إلى أن سلوك الإنسان ينعكس على كامل مناحي الحياة، سواء في النظافة أو الوقاية من الأمراض، أو التدبر والاقتصاد في المياه والكهرباء والغاز، والصبر على المكاره واللجوء إلى الله فى المكاره.

وشرح شيخ الجمعة ما يفسر حديثه من خلال قصص ذكرها التاريخ الإسلامي عن حياة النبي والصحابة والتابعين، وكيف أن سلوكهم الإنساني جعلهم يتفوقون على الأمم في نشر دعوة الإسلام، لأن الإسلام ليس عبادة بل هو منهج وسلوك.