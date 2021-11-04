تعرف على بدائل غلق شارع الهرم الكلي بسبب مترو «العريش»

عمليات بحث عديدة، يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حول بدائل غلق شارع الهرم الكلي بسبب مترو «العريش»، وذلك تزامنا مع إعلان محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة صباح الجمعة، حتى انتهاء الأعمال.

ويعد غلق شارع الهرم الكلي، استكمالا لتسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، وهو ما يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه المشار إليه تحديدا، من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد، حتى أمام المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط.

غلق كلي لشارع الأهرام بسبب مترو الأنفاق

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، بدائل غلق شارع الهرم الكلي بسبب مترو «العريش»، وفقا لما صدر عن محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بهذا الشأن.

بدائل غلق شارع الهرم الكلي بسبب مترو «العريش»

- من يرغب في السير إتجاه مناطق (مستشفى الهرم- طريق المريوطية- مناطق ميدان الرماية) للقادم من محور أنور السادات «ترسا سابقا»، الدخول بشارع نعمة الله، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار اليها.

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر، وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام، تسير يمينا «إجباري» اتجاه طريق المنصورية، المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور، ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- الدخول يمينا لشارع المحولات وصولا لشارع الهرم.

- الراغب فى السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا» اتجاه كوبري ترسا المستحدث، استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقا» مرورا بكوبري «ترسا المستحدث»، وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا، بما يقرب من (200م) ثم الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع المحولات المؤدي إلى شارع الأهرام.