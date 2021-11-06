إصابة طفل بكسور في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة في العريش

أصيب طفل بكسور في الساق والكتف جراء تعرضه لحادث سير، اليوم السبت، بعد أن صدمته سيارة نقل كبيرة بمنطقة أبو صقل في وسط العريش، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى العريش العام، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالواقعة

وكانت الجهات الأمنية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير في حي أبو صقل بوسط العريش، بعد أن قامت سيارة نقل كبيرة بالتصادم بدراجة يستقلها طفل أثناء عبوره للشارع، وتكسر الرصيف بمنتصف الطريق من قوة الاصطدام، وحدوث عدة أعطاب في السيارة ذاتها.

وعاينت قوات الشرطة المكان؛ للوقوف على أسباب الحادث قبل عرضه على النيابة التي سوف تباشر التحقيقات بعد الانتهاء من المحاضر الرسمية.

وتبين من الفحوصات الطبية أن الطفل يحيى محمد نايف، طالبًا بالصف الثالث الإعدادي من منطقة أبو صقل تعرض لكسر في الساق والكتف وعدة كدمات أخرى بالجسم، بعد أن صدمته سيارة نقل كبيرة تسير بسرعة عالية، أثناء عبوره الشارع العام بدراجته لشراء مستلزمات البيت - بحسب شهود عيان.

تجهيز الطفل للعمليات بمستشفى العريش العام

وقال مصدر طبي في مستشفى العريش العام: «جاري عمل اللازم للطفل، وجرى تجهيزه لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية له بواسطة أطباء البروتوكول».