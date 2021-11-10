قطع الكهرباء بـ3 قرى في مركز الحامول لمدة 8 ساعات اليوم للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، قطع الكهرباء عن 3 قرى بالمركز اليوم من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية قبل حلول موسم الشتاء، وضمان استقرار التيار.

إجراء صيانة دورية

وأضافت الوحدة المحلية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تلقت إشارة من شركة هندسة كهرباء قرى الحامول، تفيد بقطع الكهرباء عن القرى المحددة اليوم لمدة 8 ساعات متصلة، تبدأ في السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة من عصر ا، وذلك من أجل تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط وتغيير الموصلات وعمل الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية بالحامول، أنه سيتم قطع الكهرباء عن محولات قرى المجاز وكوبرى 10 و10 المنصور، على أن يعود التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الإصلاحات وتحسين الجهد.

برنامج وجدول لفصل الكهرباء بالقرى لتحسين الجهد

وأعدت مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبوكيلة، برنامجا بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لفصل التيار عن القرى وإعلام المحافظة والوحدات المحلية لإعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، حيث جرى عمل جدول للفصل ضمانا لعدم قطع الكهرباء بالمحافظة في فصل الشتاء، فضلا عن رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، لاستقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، كما يتم وإحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء منها إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذيات رئيسية.