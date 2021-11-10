شروط حصول الأعزب على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد لوزارة الإسكان

ينتظر كثير من المواطنين أصحاب الدخول المختلفة الشهر الجاري، طرح وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لعدد من الوحدات السكنية التي تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، ومن بين تلك الشرائح الفئة التي لم يسبق لها الزواج «الأعزب»، للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي تتبناها القيادة السياسية وتدعمها كل مؤسسات الدولة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح شروط حصول الأعزب على وحدة سكنية جاهزة للتسليم ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.

ووفقا للمجتمعات العمرانية، فإن الأعزب العامل بالقطاع الخاص يشترط أن يقوم بسداد من متوسطي الدخل 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية لو كانت أقل من 1.1 مليون جنيه، كما يلتزم بسداد 20% مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية إذا كانت أقل من 1.4 مليون جنيه، حيث يتم تقديم إثبات بالدخل الشهري من جهة العمل.

كما تمثلت الشروط في أن يكون المتقدم لـ الوحدات السكنية مصري الجنسية، وألا يكون استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة، ولا يتجاوز عمر العميل تحت 60 عاما سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض.

ويحق للعاملين بالقطاع الخاص من محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري والتقدم لحجز شقق وزارة الإسكان.

قيمة الدخل الواجب توافرها لمحدودي الدخل

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

قيمة الدخل الواجب توافرها في متوسطي الدخل

وبالنسبة لمتوسطي الدخل فإن المستفيدين من المبادرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لهم 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.