«الإسكان الاجتماعي»: تلقينا 58 ألف طلب بمبادرة التمويل العقاري 3%

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم، إن عدد المقبلين على مبادرة التمويل العقاري 3%، بلغ 58 ألف مواطن، متابعة: «أغلقنا باب التقديم في 4 أكتوبر الجاري، وبعض المدن هيكون لها أولويات، ومدن أخرى عليها إقبال معقول».

تسليم الوحدات الجاهزة خلال شهر

وأضافت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة تقدم وحدات جاهزة للسكن والاستلام الفوري حيث أنه من الممكن أن يتسلمها المواطنين في غضون شهر واحد، لافته إلى أنه بالنسبة لأصحاب الدخل العالي، قرر البنك المركزي رفع سقف مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا بشرط التزام المواطن بالأقساط الخاصة بالوحدة.

طرح وحدات التمويل العقاري

وأوضحت أن أي وحدة سكنية يرغب العميل في شرائها يستطيع التقدم لها من خلال البنوك المصرية وبتمويلات وتيسيرات كبرى، مضيفة: «فيه أكتر من بنك عمل مبادرات غير وحداتنا، والعدد لسه مش كبير ولكن فيه ناس عملت وحدات وطرحتها تبع المبادرة».

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على التزام كافة البنوك المصرية بالمبادرة التي بدأ تنفيذها منذ 17 يوليو الماضي بكل البنوك، مشيرة إلى أن هناك تشديد من نائب محافظ البنك المركزي على كافة البنوك وموظفيها، ويتم عمل قائمة بالمستندات لتكون البنوك على دراية بالمطلوب.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للوحدات السكنية بالمساحات المختلفة فمن الممكن أن يستفيد المواطنين بمبادرة الـ3% ممن تم تطبيق نظام الـ8% عليهم، فتحولهم البنوك بشكل تلقائي إلى نظام الـ3%، مؤكدا أن التعديلات الجديدة لمبادرة متوسطي الدخل 8% تسري على المستفيدين منها خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الصندوق بصدد طرح عدد من الوحدات السكنية التابعة لمشروعات سكن مصر وجنة، ضمن مبادرة الـ3% بأغلب المدن الجديدة في النصف الأول من نوفمبر، وبعدد من الوحدات السكنية لا بأس به، لافتة أن وحدات الوزارة مجهزة وورقها جاهز، ولا توجد مشكلة في التعاقد عليها.