طرح وحدات سكنية للبيطريين في الإسكندرية.. التفاصيل وطرق الحجز

أعلن مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، بالتعاون مع مجلس إدارة جمعية إسكان أعضاء نقابة الأطباء البيطريين، عن طرح عدد محدود من الوحدات السكنية المرخصة «نصف تشطيب بنظام التقسيط على سنتين» بالمشروع الإسكاني المتميز «أليكس كمبوند».

الحي الثامن ببرج العرب الجديدة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوحدات السكنية ومميزاتها في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، الذي يعد مركزا ما بين مدينة الإسكندرية والساحل الشمالي.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة للبيطريين

- الأرض مخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسدد قيمتها بالكامل

- تراخيص بناء لكل أجزاء المشروع «العمارات، الأسواق، المبنى الإداري»

- المشروع عبارة عن مبانى بنسبة 21% تشمل عشر عمارات، كل عمارة مكونة من بدروم ودور أرضى و5 أدوار متكررة، 79% طرق وممرات مشاه ومساحات خضراء وملاعب.

- متوسط مساحة الوحدة السكنية 111 متر مربع صافى مكونة من 3 غرف وريسبشن ومطبخ و 2 حمام «نصف تشطيب».

مميزات موقع الوحدات السكنية في برج العرب

- مسطحات خضراء كبيرة، حمام سباحة، ملعب خماسي، منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال، نادي اجتماعي.

- كل عمارة لها عدد 2 سلم، مصاعد حديثة، جراج وأماكن إنتظار للسيارات، انتركم، دش مركزي، أمن وحراسة 24 ساعة ، كاميرات مراقبة.

- يقع المشروع على طريق المحور المركزي، على بعد دقائق من الطريق الساحلي الشمالي، بالقرب من محطة القطار الكهربائي، نادى سموحة الرياضي، الجامعة اليابانية، مستشفى الميري الجديد.

طريقة حجز الوحدات السكنية في برج العرب للأطباء البيطريين بالإسكندرية

وأكد مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، أنه على من يرغب في الحجز التوجه إلى مقر نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية 9 شارع دكتور سيد فهمى سموحة الإسكندرية.