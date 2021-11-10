أحمد خليل يتصدر الترند بعد ساعات من رحيله: «مفاضلش في عمرنا كتير»

«مش أن الأوان إن إحنا نرجع بقا، أنت اللي بتكابر مش أنا، وأنا هعمل إي طبعي كدا، وبصراحة إنت مش شايفة إي اللي حاصل في الدنيا، إحنا مفاضلش في عمرنا كتير، وعشان مفاضلش كتير مش ناوية أعيشه في نكد»، هكذا بدأ الحوار في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إلا أنا «حكايتي مع الزمان»، بين الفنان الراحل أحمد خليل والفنانة القديرة ميرفت أمين.

أحمد خليل يتصدر التريند بعد رحيله

فبعد ساعات من رحيله عنا صباح أمس الثلاثاء، تصدر الفنان أحمد خليل ترند قوائم البحث جوجل، وأصبح هذا المشهد حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تحدث فيه عن قرب وفاته، ويعد هذا المشهد هو الأخير الذي قام بتصويره قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد وعزله في منزله.

وضع صورة أحمد خليل على تتر النهاية

وكان صناع عمل مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان قاموا بنعي الفنان الراحل، وتقديم إهداء خاص له قبل بداية الحلقة، كما قاموا في نهاية الحلقة باستبدال صورة الفنانة ميرفت أمين على تتر النهاية بصورة لأحمد خليل لوداعه.

شقيقة أحمد خليل تنفي وفاته بفيروس كورونا

وكشفت درية خليل، شقيقة الراحل، مساء أمس، أن سبب الوفاة الحقيقي هو إصابته بذبحة صدرية، وليس بفيروس كورونا المستجد كما يُذاع منذ وفاته، مؤكدة أنه أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع أثناء تصوير «حكايتي مع الزمان»، ولكن الأعراض كانت خفيفة نتيجة تلقيه اللقاح منذ فترة.

وصية الفنان أحمد خليل قبل وفاته

وأضافت «خليل» خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، أن وصية الفنان أحمد خليل الأخيرة كانت دفنه بجوار والدته، حيث قالت: «هو موصناش غير بحاجة واحدة بس، قال أنا عايز أتدفن جنب أمي، لما أموت ادفنوني جنبها، وقبل وفاته بيومين بالظبط، قال لزوجته أنا عايز أروح لماما بقى».