شقيقة أحمد خليل تكشف تفاصيل الساعة الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر مع الممرضات

صدمة كبيرة، أصابت الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير أحمد خليل، بعد وفاته صباح اليوم، أثناء تواجده في المستشفى، نتيجة تعرضه لوعكة صحية شديدة مساء أمس الإثنين. وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت شقيقته تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.

الساعات الأخيرة للفنان أحمد خليل قبل وفاته

وقالت درية خليل، إنه على الرغم من آلامه الشديدة، إلا أنه تصرف بشكل غريب للغاية مساء أمس، حيث قالت «رغم إنه كان بيتوجع من الألم اللي في دراعه الشمال إلا أنه كان ماشي يهزر مع كل الناس».

وتابعت درية قائلة: «لما راح المستشفى لقيناه قاعد بيهزر مع الممرضات، وكل الناس اللي هناك وقاعد بيحكيلهم عن الفن والسينما، وبيفتكر معاهم أعماله القديمة، وبيسألهم إنتو شفتوا فيلم كذا أو مسلسل كذا، وقاعد بيفتكر كل الأعمال القديمة اللي هو شارك فيها وكأن مفيش فيه أي حاجة حصلت».

وكشفت السيدة درية، عن أن كل هذا كان قبل وفاته بساعة واحدة فقط، ولكنه كان محبا للناس بشكل كبير، ولذلك كان لا يحب إطلاقا أن يؤثر أي شيء عليه في التعامل معهم حتى وإن كان التعب.

آخر أعمال أحمد خليل

يُذكر أن الفنان الكبير أحمد خليل، شهد مشواره الفني الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، التي تعلق بها الجمهور، وكان آخرها مشاركته مع الفنانة ميرفت أمين في حكاية «حكايتي مع الزمان» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي حققت هي الأخرى نجاحا كبيرا مع الجمهور، وتمكنت من تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.