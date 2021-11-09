شقيقة الفنان أحمد خليل تكشف السبب المباشر لوفاته: ذبحة صدرية «فيديو»

قالت درية خليل، شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، إن شقيقها أصيب بكورونا قبل حوالي أسبوع، لكن لم يُلاحظ عليه أي أعراض شديدة، لأنه كان قد تلقى جرعات اللقاحات المضاد لوباء كورونا بالأساس، كاشفة أن الأطباء أخبروا أسرته بأن سبب الوفاة «ذبحة صدرية».

شقيقة الفنان أحمد خليل: اشتكى من آلام بصدره وذراعه الأيسر قبل وفاته

وأوضحت «درية»، في مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويشارك في تقديمه الإعلامي رامي رضوان، أن الأعراض الخاصة بكورونا لم تشتد عليه، إلا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من حياته، مشيرة إلى أنه لم يكن يشكو إلا من بعض الآلام بصدره وذراعه الشمال.

وأردفت شقيقة الفنان الراحل، أنها لم تستطع أن تلتقي به أو تتحدث معه وهو داخل المستشفى بسبب حرص الأطباء على عزله، لكنها كانت تلتقي معه بشكل شبه يومي قبل إصابته، لافتة إلى أن الأطباء قالوا إن سبب الوفاة المباشرة ذبحة صدرية أودت بحياته.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال تصوير مشاهده بحكاية «حكايتي مع الزمان»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، المعروض حاليا على شاشة dmc.

وقبل رحيل الفنان بأيام قصيرة، كان قد كشف في تصريح لـ«الوطن»، عن وضعه الصحي، قائلا: «أنا تعبان وعندي كورونا، وكنت في المستشفى من أيام وخرجت، بس تعبت تاني جدا، وفي طريقي دلوقتي للمستشفى من تاني، لأن الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم».