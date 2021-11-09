شقيقة أحمد خليل تكشف آخر كلمة قالها قبل وفاته: «عاوز أروح لماما»

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني والجمهور، إثر رحيل الفنان أحمد خليل، عن عالمنا صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في نقله مساء أمس إلى المستشفى.

وصية الفنان أحمد خليل قبل وفاته

وقالت درية خليل شقيقة الفنان أحمد خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الراحل أوصاهم قبل وفاته بالدفن بجوار والدته، «هو موصناش غير بحاجة واحدة بس، قال أنا عايز أتدفن جنب أمي، لما أموت ادفنونى جنبها، وقبل وفاته بيومين بالظبط، قال لزوجته أنا عايز أروح لماما بقى».

وتابعت «خليل»: «زي أي أخ كبير، كان دايما بيوصينا ناخد بالنا من بعض، لأنه كان أخ حنين جدا وجدع جدا».

وكشفت درية خليل عن أن شقيقها كان يحب الخير، ويمد يده لكل محتاج دون علم أحد، لأنه شيء بينه وبين الله، قائلة: «كان لما يعرف إن فيه حد محتاج حاجة، لازم يقف جنبه ويساعده فورا».

سبب وفاة الفنان أحمد خليل

وكانت شقيقة الفنان أحمد خليل، كشفت عن مفاجأة، وهي أن الوفاة لم تكن بسبب فيروس كورونا، حيث قالت «أعراض كورونا عنده كانت خفيفة جدا، لأنه واخد اللقاح».

وتابعت خليل قائلة: «هو بقاله 5 أيام كان عنده كورونا وكنا متابعين حالته في البيت، وكان فيه أسطوانة أكسجين، وكل حاجة جاهزة جينا امبارح بالليل قالنا إنه كتفه الشمال تعبان جدا وحاسس بألم في صدره».

وأضافت خليل: «فورا طلبنا عربية الإسعاف، وتم نقله للمستشفى واكتشفنا إصابته بذبحة صدرية، وهي كانت سبب الوفاة وليست كورونا، كما يردد البعض لأن أعراض كورونا كما ذكرت من قبل كانت خفيفة للغاية».

مسلسل إلا أنا

يذكر أن الفنان أحمد خليل، كان يعيش خلال هذه الفترة نجاحا كبيرا مع عرض حكاية حكايتي مع الزمان، الذي يقدمها من مسلسل إلا أنا، والتي يشارك فيها بجانب ميرفت أمين وأشرف زكي وأحمد جمال سعيد ورضوى جودة وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد حسن.