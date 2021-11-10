البورصة تستهل تعاملاتها اليومية داخل المنطقة الخضراء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي استقرت به في المنطقة الخضراء، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.10%، عند مستوى 11599.82 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.01%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2186.24 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.05%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3166.16 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.10%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2038.93 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 25.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 3.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 748 صفقة.

التداول على 94 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 94 سهمًا، إذ ارتفع 3 أسهم فقط، فيما انخفض 4 أسهم أخرى، واستقر 98 سهمًا دون تغيير.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

ولا يزال السوق يترقب ما سيتم اتخاذه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل وزارة المالية، وهل سيتم تطبيق الضريبة بداية العام الحالي أم سيكون هناك نظر في تطبيقها، حيث ظهرت آثار الحديث عن تطبيق الضريبة على السوق وسط مطالب بإلغائها.

توقعات حركة المؤشرات

ومع بداية تداولات اليوم، توقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنّه حال استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11600 ثم 11685، وحال ظهور عمليات جني أرباح قرب مستويات المقاومة الرئيسي للمؤشر يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، ففي حالة استمرار الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2160، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية واستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2200 ثم 2260 نقطة.