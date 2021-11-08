البورصة المصرية تشهد تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.5% في ختام التعاملات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الاثنين، 8 نوفمبر 2021، ثاني جلسات الأسبوع، بصعود جماعي للمؤشرات، فيما غرَّد المؤشر الرئيسي، إيجي إكس 30، وحيداً، بإغلاق أحمر ليخسر نحو 58 نقطة من وزنه النسبي، وليغلق عند مستوى 11,497.5 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.5%، بضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية على الأسهم القيادية.

وقد سجل إيجي إكس 30 صعودًا على مدار 14 جلسة من بين آخر 20 جلسة، ليسجل نسبة ارتفاع خلال تلك الفترة وصلت إلى 2.66% بدءاً من جلسة الـ 26 من أكتوبر الماضي.

أخبار البورصة المصرية: رأس المال السوقي يربح 2.2 مليار جنيه

ومن بين أهم أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع رأس المال السوقي بحوالي 2,22 مليار جنيه، ليغلق رابحاً عند 735,6 مليار جنيه، مدفوع بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين

وجاء أداء مؤشرات البورصة المصرية، بخلاف المؤشر الرئيسي، إيجابياً، على النحو التالي:

أنهى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، تعاملات اليوم بصعود 2.09%، ليغلق عند مستوى 2,209.2 نقطة، كما جاء أداء مؤشر إيجي إكس 50 إيجابياً ومشابهاً للسبعيني، بنسبة ارتفاع 1.09% لينهي تداولاته عند 2,060.3 نقطة، وكذلك حقق المؤشر المئوي، إيجي إكس 100، صعود بنسبة 1.47% ليصل إلى 3.195.5 نقطة بختام الجلسة.

أخبار البورصة: قيم وأحجام تداول ضعيفة

وسجلت البورصة المصرية اليوم أحجام تداول ضعيفة والتي جاءت كالتالي:

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بختام جلسة اليوم الإثنين، حوالي 674,3 مليون جنيه عبر بيع وشراء نحو 235 مليون سهم بواقع تنفيذ نحو 30,2 ألف صفقة، لأسهم 194 شركة، لترتفع أسهم 95 شركة، مقابل تراجع أسهم 35 شركة، فيما لم يتغير اتجاه أسهم 64 شركة.

وسيطر المصريون على 73.75% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 15.27% و10.98%، على التوالي، من التعاملات، وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات نحو 32.42%، مقابل 67.57% للأفراد.

وسجل المستثمرون المصريون والعرب صافي شراء بقيمتي 15,8 و27,2 مليون جنيه بختام التعاملات، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 42,9 مليون جنيه.