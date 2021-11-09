ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28%، عند مستوى 11530.04 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.54%، في منتصف الجلسة مسجلا مستوى 2221.09 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.36%، عند مستوى 3206.84 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.22%، عند مستوى 2064.72 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 328 مليون جنيه، من خلال التداول على 97.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 14.351 ألف صفقة.

ارتفاع 58 سهما

وشهدت الجلسة تداولا على 182 سهمًا، حيث ارتفع 58 سهمًا، فيما انخفض سهم واحد فقط، واستقر 94 دون تغيير.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 20.2 مليون جنيه للمصريين، و20.1 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 40.4 مليون جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي في ذلك الوقت ارتفاع عند مستوى 736.097 مليار جنيه، بمكاسب 529 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «رواد السياحة - رواد» الارتفاعات بنسبة 19.9%، ليبلغ مستوى 20.53 جنيه، تلاه سهم «المجموعه المصرية العقارية» بنسبة 15.53% عند سعر 2.53 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» مرتفعًا بنحو 9.4.%، بالغًا مستوى 25.2 جنيه.

فيما جاء سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 12.52% ليتراجع عند سعر 41.29 جنيه، تلاه سهم «جي بي أوتو» بنسبة 2.2% عند مستوى 4 جنيهات، وحل ثالثًا سهم «الصناعات الكيماوية المصرية - كيما» بنسبة 2% متراجعًا عند مستوى 3.4 جنيه.