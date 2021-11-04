مؤشرات البورصة المصرية.. إغلاقات حمراء ورأس المال السوقي يخسر 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، 4 نوفمبر 2021، على تراجع جماعي لليوم الثاني على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة وضغوط بيعية من الأجانب والعرب، مقابل مشتريات المصريين، لتخسر البورصة في آخر جلسات الأسبوع حوالي 7,6 مليار جنيه ويغلق رأس المال السوقي عند مستوى 735,2 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بالجلسة الختامية للأسبوع

وبشأن أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم، فقد تراجع مؤشر «إيجي إكس» 30 بنسبة 0.62% بختام الجلسة، ليغلق عند مستوى 11,612.8 نقطة، وذلك بعد صعود متواصل 3 جلسات، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.82%.

فيما أغلق المؤشر السبعيني عند مستوى 2,164.7 نقطة بنسبة تراجع 2.7%، والمؤشر الخمسيني الذي سجل هبوط بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2,038.4 نقطة، فيما أنهى المؤشر المئوي تعاملاته عند مستوى 3,146.03 نقطة بنزول اقترب من 2%.

قيم وأحجام التداول بختام جلسة اليوم

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بنهاية جلسة اليوم، حوالي 1,05 مليار جنيه عبر بيع وشراء 292,5 مليون سهم، بواقع تنفيذ 33,9 ألف صفقة لعدد 196 شركة، لترتفع أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسهم 111 شركة، فيما لم يتغير إتجاه أسهم 59 شركة.

وسجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 381,3 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للأجانب والعرب بقيمتي 375,5 و5,82 مليون جنيه على التوالي.

سيطر المصريون على 77.06% من إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بختام الجلسة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 19.82 و3.12% من التداولات، على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 55.1%، مقابل 44.9% للأفراد.

وتستمر جلسات البورصة المصرية على مدار الأسبوع، بدءً من الأحد حتى الخميس، ليبدأ التداول من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ونصف ظهراً، وذلك على مدار العام، فيما عدا أيام العطل الرسمية يومي الجمعة والسبت، والأجازات الرسمية والتي يعلن عنها.