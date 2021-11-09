مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع وحيدا في تعاملات اليوم الثلاثاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، على تراجع، في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر الرئيسي على ارتفاع، إذ ارتفع المؤشر «إيجي إكس 30» وحيدا بنسبة 0.79%، بعدما أُغلق عند مستوى 11588.42 نقطة، وسط خسائر رأس المال السوقي التي تقدر بنحو 1.28 مليار جنيه.

«إيجي إكس 70» يتراجع 1.05%

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.05%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2186.08 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3164.49 نقطة متراجع بنسبة 0.97%.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.14%، ليغلق الجلسة عند 2036.83 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 810.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 253.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 35.780 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا، إذ ارتفع 34 سهمًا، فيما انخفض 103 أخرى، واستقر 57 سهمًا دون تغيير.

الأداء الإيجابي يعود للأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الأداء الإيجابي يعود مرة أخرى للأسهم القيادية والأداء المتباين والمتذبذب يسيطر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث أغلق المؤشر «إيجي إكس 30» بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600، بفضل الأداء الإيجابي لبعض الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي واقترابه من مستوى المقاومة الرئيسي.

ويتوقع عيد، في حالة استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، أن يتجه المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11600 ثم 11685، أما في حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسي للمؤشر يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد فشل في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بعد أن فقد من مكاسبه الصباحية وأغلق متراجعا، نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر وكسر مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة. متوقعا في حالة استمرار الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2160، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية واستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2200 ثم 2260 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 14.2 مليون جنيه للمصريين، و24.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 39 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 734.288 مليار جنيه، بخسائر 1.28 مليار جنيه.