لو بتدور على شغل.. رابط التسجيل في منصة «توظيف مصر»

في بداية العام الجاري، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لمشروعات الشباب»، مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، لمساعدة الشباب في البحث عن فرص عمل تناسبهم بمميزات متعددة لائقة لمختلف المؤهلات من الشباب.

وشهدت مبادرة توظيف مصر منذ انطلاقها تفاعل وإقبال الكثيرون عليها، نظرا لعملها على تنظيم ملتقيات التوظيف الشهرية مجانا، وتوفير خدمات التوظيف الافتراضية، وتقديم نشرات أسبوعية للتوظيف، وتأهيل وتدريب الشباب، كما ربطت المنصة بين الشركات والباحثين عن عمل وتقديم جميع الخدمات «أونلاين»، تسهيلا وانطلاقا من دور وزارة الشباب والرياضة في سد الفجوات بسوق العمل، وتوظيف الشباب.

رابط التسجيل في منصة توظيف مصر

- في البداية يجب عليك الدخول على منصة توظيف مصر.

- وبعدها يجب عليك إنشاء حساب جديد للعثور على الوظيفة التي تناسبك، عن طريق إدخال الاسم والبريد الإلكتروني، وتحديد كلمة سر خاصة بك، وتحديد ما إذا كنت صاحب عمل أو باحث عنه، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام التي ستظهر لك.

- ستصلك رسالة عبر بريدك الإلكتروني لإتمام عملية التسجيل، وبعد التفعيل اضغط على «تسجيل الدخول».

- إذا سجلت كـ«باحث عن عمل تظهر أمامك في الصفحة الرئيسية 4 مسارات رئيسية هي: التعلم الإلكتروني، والملف الشخصي للباحث عن العمل، ومعارض الوظائف، والبحث عن عمل.

وعند الضغط على «الباحث عن العمل» سيظهر لك على الصفحة الرئيسية ملفك الشخصي لاستكمال بعض البيانات التي تساعدك في الوصول إلى الوظيفة المناسبة في وقت قصير، عن طريق إدخال عدد سنوات الخبرة والشهادات واللغات والأنشطة وإدراج هذه المرفقات بملفك الشخصي.

وفي حال تسجيلك كـ«صاحب عمل»، يظهر أمامك ملفك الشخصي لإدراج الوظائف الجديدة وإدارة الوظائف الموجودة بالفعل، وإضافة سيرة ذاتية مختصرة أمام الباحثين عن الوظائف للإطلاع عليها، والتفاصيل كافة المتعلقة بها.