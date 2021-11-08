سقوط أخطر مروجي «الهيروين» بحوزته كمية من المخدرات بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الشهداء، بمحافظة المنوفية، بقيادة الرائد محمد موسى، رئيس مباحث المركز، مساء اليوم الاثنين، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطيرة، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته على 221 تذكرة «هيروين»، وبندقية «خرطوش»، و4 طلقات، حيث تم ضبط المتهم أثناء محاولته ترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

المتهم بترويج المخدرات في المنوفية يعترف بترويج «الهيروين»

وبمواجهة المتهم «أ. ج.»، عاطل، مسجل خطر مخدرات، بما ضبط بحوزته من مادة «الهيروين» المخدرة، أقر بارتكاب الواقعة بغرض ترويج المواد المخدرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة بمركز الشهداء، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد في الموعد القانوني.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالقبض على عاطل بحوزته هيروين

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بنجاح مباحث الشهداء في إلقاء القبض على المدعو «أ. ج.»، مسجل خطر، عاطل، مقيم بدائرة المركز، ضبط بحوزته 221 تذكرة «هيروين»، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

مقتل شاب على يد صديقه بمركز الشهداء في المنوفية

علي صعيد مختلف، شهدت قرية «دناصور»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية، وتمكنت وحدة مباحث الشهداء من إلقاء القبض على المتهم، ويُدعى «م. ذ.»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.