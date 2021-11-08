الحمى تعوق أريان خان ابن شاروخان عن الحصول على البراءة في قضية المخدرات

استدعت فريق التحقيق الخاص (SIT) التابع لمكتب مكافحة المخدرات، أريان خان ابن شاروخان، أمس الأحد، لمتابعة قضية مخدرات الرحلات البحرية، لكن أريان خان لم يستطيع المثول أمام فريق التحقيق بسبب إصابته بالحمى، وفقًا لما نشر في موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

الحمى تمنع أريان خان من إجراء التحقيقات لصالحه

من المؤكد أن موقف أريان خان ابن شاروخان، تحسن كثيرًا، بعد التطورات الأخيرة، ولكن بسبب إصابته بالحمى، لم يتمكن من إجراء التحقيق معه أمس الموافق يوم الأحد.

وصرح مصدر رسمي حسب الموقع الرسمي هندوستان تايمز الهندي، بالحكومة الهندية لمكافحة المخدرات، إن وكالة مكافحة المخدرات طلبت يوم الأحد من آريان خان المثول أمامها، بعد أن وصل جهاز «SIT»، الذي يرأسه سانجاي كومار سينغ، الذي يعد من أكفأ وأهم رجال الشرطة، في الحكومة الهندية لمكافحة المخدرات، إلى مومباي يوم السبت، بعد يوم من نقل الوكالة إليها التحقيق في ست حالات، بما في ذلك قضية مخدرات الرحلات البحرية المثيرة للجدل.

وخاصة بعد التطورات الأخيرة في القضية، وكان أبرزها تصريحات الزعيم السياسي، موهيت كامبوج، أن أريان خان ابن شاروخان، دبرت له مكيدة من سونيل باتيل احد قادة حزب المؤتمر الوطني، بسبب محاولة تشويه حزب بهاراتيا، الداعم لشاروخان، ومتضامن مع وزير داخلية ولاية ماهاراشترا الهندية السابق أنيل ديشموخ.

ومن ثم قام وزير داخلية ولاية ماهاراشترا الحالي نواب مالك، بالرد عليه من خلال مؤتمر صحفي أن موهيت كامبوج، هو العقل المدبر لتوريط أريان خان ابن شاروخان، متحالف مع الظابط سمير وانكيدي، مسئول التحقيق بقضية أريان، وكان الهدف بالبداية خطف السفينة و طلب فدية من شاروخان من اجل سراح ابنه، وفقا لما نقله موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

تفاصيل أزمة اريان خان ابن شاروخان

اعتقل مكتب مكافحة المخدرات الهندي، آريان خان ابن شاروخان، ومعه ما لا يقل عن 19 آخرين في قضية مخدرات الرحلات البحرية الشهر الماضي، من بينهما 7 من أصدقائه، وكان أبرزهم صديقه المقرب أرباز، وتم توجيه تهمة بيع وحيازة مخدرات لهم، وتم نقلهم لسجن آرثر رود، وقد تم رفض كفالة أريان ابن شاروخان مرتين متتاليتين، حتى تم قبول الكفالة يوم 30 أكتوبر، مع 14 شرطا.

حيث قررت المحكمة العليا في مومباي، إن آريان خان ، وأرباز ميرشانت، ومون دميتشا، بجانب المتهمين الآخرين الذين تم الإفراج عنهم أيضًا بكفالة، سيتعين عليهم تسليم جوازات سفرهم للمحكمة العليا، ولن يغادروا الهند دون الحصول على إذن من محكمة خاصة. إلى جانب ذلك، يتعين عليهم حضور مكتب مكافحة المخدرات في مومباي، كل يوم جمعة بين الساعة 11 صباحًا و 2 ظهرًا، ودفع كفالة تبلغ «1لاك»، وهو ما يعادل مليون جنيها مصريا.

ويتم التحقيق مع الظابط سمير وانكيدي، الذي كان مسئولا عن القضية، بعد أن زعم شاهد مستقل في هذه القضية محاولة ابتزاز الضابط لأهالي المتورطين في التحقيق، ومن بينهم شاروخان.

من الجدير بالذكر أن شاروخان وزوجته جوري خان، لم يعلقا على أعتقال أريان أو الإفراج عنه، لكن شقيقته سوهانا خان شاركت منشورا عبر «إنستجرام»، بمجموعة من صور طفولتهم، معلقة: «أنا أحبك»، وكان ذلك بعد ساعات من إطلاق سراح شقيقها الأكبر.