حبس تشكيل عصابي من 6 أشخاص للاتجار في المخدرات بالبحيرة

قرر عادل حمودة، وكيل النائب العام بمركز شرطة إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، قبل قليل، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 72 «طربة» لمخدر «الحشيش»، و3 اسطونات لمخدر «الهيروين»، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة المركز، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم.

ضبط 6 متهمين بينهم 3 من أسرة واحدة

وتمكن ضباط مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط كل من «صبرى ش. أ.»، وابنيه «شعبان وأحمد»، و«أحمد أ. ع.»، مقيمين بقرية «دقدوقة»، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، و«السيد م. أ.»، وشقيقة «محمد»، يقيمان بمدينة دمنهور، وبحوزتهم 72 «طربة حشيش»، وعدد 3 اسطونات لمخدر «الهيروين»، وفرد خرطوش، وبندقية آلية، و6 تليفونات محمولة وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

نشاط التشكيل العصابي في قرى كوم حمادة

ترجع أحداث الواقعة حين وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تفيد بقيام تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، بحيازة كميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة والقرى المجاورة وكراً لهم لممارسة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف أفراد التشكيل العصابي في أماكن متفرقة، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة، من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.