تفاصيل جريمة بردنوها بالمنيا.. مكوجي يقتل زوجته لشكه في سلوكها

سيدة في ريعان شبابها قتلها زوجها خنقا بدماء باردة، ثم ادعى أنها أنهت حياتها داخل المنزل، لكن تبين ضلوعه في ارتكاب جريمة بردنوها بالمنيا، للتخلص من زوجته لشكه في سلوكها.

تلقت أجهزة الأمن في وقت سابق بلاغا بجريمة بردنوها بالمنيا، حيث توجه الزوج «س.ر.ي»، 40 عاما، ويعمل مكوجي إلى قسم الشرطة لتحرير بلاغ بانتحار زوجته «س.ص.ش»، 38 عاما، ربة منزل، شنقا داخل غرفة النوم بمنزله الكائن بقرية بردنوها بمركز مطاي، لوجود خلافات أسرية بينهما.

تحريات جريمة بردنوها: الزوجة لم تنتحر والزوج قتلها

وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بوجود خلاف بين السيدة وزوجها، حيث تمكن ضباط وحدة البحث بمركز مطاي من كشف الملابسات، ليتبين أن السيدة لم تقدم على الانتحار، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة خنقا بيد زوجها الذي زعم شكه في سلوكها.

وشكل المحامي العام لنيابات شمال المنيا فريقا للتحقيق في جريمة بردنوها، حيث تم معاينة مسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليها، التي نُقلت إلى مشرحة مستشفي المنيا العام لعرضها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وأجرى فريق من النيابة العامة تحقيقا موسعا مع الزوج المتهم بارتكاب جريمة بردنوها بالمنيا، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بقصد الدفاع عن الشرف لشكه في سلوك زوجته، وتم اصطحاب المتهم إلى موقع الجريمة لتمثيل كيفية القيام بالتعدي علي المجني عليها وخنقها حتي فارقت الحياة.

حبس الزوج المتهم بقتل زوجته في جريمة بردنوها 4 أيام

وقرر المحامي العام حبس المتهم بارتكاب جريمة بردنوها بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة عرضه في الموعد القانوني لإعادة النظر في قرار تجديد حبسه، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن باستكمال التحريات حول الحادث وظروفه وملابساته.