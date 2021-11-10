«القابضة للمياه»: 100 جهاز هاند هيلد لرفع كفاءة العاملين في المنيا

عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA»؛ والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية وجون هندرسون مدير المشروع، والمهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في ظل متابعة المشروعات التي تم تنفيذها وبمشاركة عددا من قيادات الشركة.

حصر بيانات العملاء والتوسع في التحول الرقمي

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، إن الاجتماع ناقش موضوعات الدعم الفني والإداري من مكونات المشروع وكيفية الاستفادة من الأصول الثابتة، ومتابعة كمية المياه المنتجة والمستهلكة ومعرفة نسب الفاقد والعمل على تقليله، وحصر كل بيانات العملاء والتوسع في التحول الرقمي وعمل برنامج للربط الالكتروني مع الورش والمخازن والـGIS وزيادة أجهزة الهاند هيلد لطباعة الفواتير للعملاء، حيث قدمت المعونة للشركة 100 جهاز كمرحلة أولى ورفع كفاءة العاملين والتشغيل الأمثل للمحطات وتطوير قطاع المعامل للحصول على شهادة الأيزو 17025 ووضع الخطة الخمسية المستقبلية للشركة بالتعاون مع المشروع.

متابعة الاختبارات التي تجري ضمن تدريب المعونة

في سياق متصل، تفقد السعيد مع فريق المشروع المعمل المركزي ومبنى الإدارة العامة للتدريب، حيث تم متابعة الاختبارات التي تجري ضمن تدريب المعونة ودورتين تنظمهما الشركة بخصوص التشغيل والصيانة وأخرى لمأمونية المياه بحضور فني المحطات والشبكات بفروع الشركة التسعة.

وزار مع فريق المشروع محطة كدوان المرشحة والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والتي تبلغ طاقة مرحلتيها الإنتاجية 600 ل/ث، حيث تفقد المحطة ومأخذها ومبنى المروقات والمرشحات ومعمل المحطة وعدد من الأماكن داخل المحطة.

واختتمت الزيارة بتقديم فريق المشروع الشكر لجهود الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأكد السعيد على أن الشركة تعمل وفقا لرؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي.