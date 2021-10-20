غلق طريق أبو حسيبة في مركز مطاي بالمنيا لمدة 3 أشهر

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، عن غلق طريق أبو حسيبة - أبو عزيز، بعزبة شاكر أبو عزيز، بمركز مطاي، لمدة 3 شهور، لحين الانتهاء من أعمال تبطين الترع بترعة عزبة شاكر أبو عزيز، على أن يستخدام طريق طراد النيل، كبديل للطريق.

محافظ المنيا يتابع سير العمل في إنشاء 78 عمارة

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، سير العمل في إنشاء 78 عمارة، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا والعقيد محمد عبدالمقصود ممثل إدارة المهندسين العسكريين.

يقام المشروع على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «إدارة المهندسين العسكريين»، ويموله صندوق التنمية الحضارية.

«القاضي»: مشروع التطوير العمراني يعد مشروعا قوميا

وأكد محافظ المنيا أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.

ولفت إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية، مؤكدا أن المشروع يضم كافة الخدمات، ويهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها.