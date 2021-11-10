انطلاق أول عروض «رحلة الست» في موسم الرياض 2021.. التذكرة بـ2000 جنيه

تبدأ أولى عروض مسرحية «رحلة الست»، التي تتناول حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، غدًا، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض 2021»، ويستمر العرض المسرحي في الفترة من 11 إلى 11 نوفمبر المقبل، في «بوليفارد ميوزيك» على مسرح كوكب الشرق، في العاصمة السعودية الرياض، ليكون في تمام الساعة التاسعة من مساءً كل خميس.

«رحلة الست» بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم منذ نعومة أظفارها، على هيئة قطار وكل محطة تقدم مرحلة في حياتها وعدد من جوانبها الفنية والإنسانية، إضافة إلى التحولات التي مرت بها، ويعيش معها الجمهور في قطار يجسد محطات حياتها ورحلتها مع الحياة من البداية وحتى النهاية.

ويبلغ سعر تذكرة حضور العرض المسرحي «رحلة الست»، 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي ألفين جنيه مصري، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز التابع للهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

العرض المسرحي «رحلة الست»

عرض مسرحي عن كوكب الشرق أم كلثوم في كل مراحل حياتها .. يبدأ 11 نوفمبر في #بوليفارد_رياض_سيتي

لا يفوتكم https://t.co/4x898C9BsW#موسم_الرياض pic.twitter.com/G8KgD6QMyC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 9, 2021

الجمهور السعودي عن «رحلة الست»: التاريخ الموسيقي كله

ولاقى العرض المسرحي اهتمام كبير من جمهور موسم الرياض 2021، معبرين عن حماسهم للحضور، عبر الحساب الرسمي لهيئة الترفيه السعودية على «تويتر»، حيث علق أحد المتابعين: «أسطوره الشرق الأوسط الأبدية صوتها مخلد إلى الأبد»، بينما قال آخر: «متحمس للعرض بشكل كبير.. وأم كلثوم هي أحد أعلام الفن العربي الأصيل»، وأضاف ثالث: «كوكب الشرق أم كلثوم تستاهـل مثل هالعرض كيف لا وهي التاريخ الموسيقي كله».

ويشهد موسم الرياض 2021 مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية التي تأتي ببصمة مصرية، حيث ينتظر الجمهور السعودي أيضًا أولى عروض مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، والتي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد سعد، مي سليم، ويزو إضافة إلى سامي مغاوري.